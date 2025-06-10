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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI SİGARA FİYATLARI | 10 Haziran 2025 en ucuz ile en pahalı sigara ne kadar oldu, hangi sigara gruplarına zam geldi?

        Zam sonrası güncel sigara fiyatları: 10 Haziran 2025 en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı ile 10 Haziran en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 00:21 Güncelleme: 10.06.2025 - 00:21
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        • 1

          Sigaraya zam haberi gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklama yaptı. Sigaraya yeni zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya zam mı geldi? 10 Haziran zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ, HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

        • 3

          DİĞER GRUPLARA DA ZAM BEKLENİYOR

          Erol Dündar, diğer sigara gruplarına da zam yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda, diğer firmaların da yakın zamanda fiyat listesini güncellemesi bekleniyor.

        • 4

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 75 TL oldu.

        • 5

          SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

          Zamlı fiyatlar 27 Mayıs'tan itibaren geçerli oldu.

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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