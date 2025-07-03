Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Zamlı polis maaşları 2025 | Temmuz Polis maaşı ne kadar oldu? Memur zammıyla polis maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Zamlı polis maaşları 2025 Temmuz: Polis maaşı ne kadar oldu?

        TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları da büyük oranda belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak. Temmuz memur zamlarıyla birlikte, merak edilen bir diğer konu ise polis maaşları oldu. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu?" İşte 2025 Temmuz zamlı polis, başkomiser maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen haziran ayı enflasyon oranların 3 Temmuz Perşembe günü TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Temmuz zammıyla yeni polis maaşları da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Temmuz Polis maaşı ne kadar oldu? Memur zammıyla polis maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları; Ocak yüzde 5,03, Şubat yüzde 2,27, Mart yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran'da yüzde 1,37 olmak üzere altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

        • 3

          Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.

          Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 15,57 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 1,1 puan fark olacak.

        • 4

          POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2025?

          8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.845 TL’den 65.696 TL oldu.

          3/1 derecesindeki bir başkomiserin maaşı 64.481 TL’den temmuzda 74.490 TL'ye ulaştı.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'deki yangın büyüyor
        Silivri'deki yangın büyüyor
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        İzmir'in 3 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 3 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Habertürk Anasayfa