Zamlı polis maaşları 2025 Temmuz: Polis maaşı ne kadar oldu?
TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları da büyük oranda belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak. Temmuz memur zamlarıyla birlikte, merak edilen bir diğer konu ise polis maaşları oldu. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu?" İşte 2025 Temmuz zamlı polis, başkomiser maaşları...
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Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen haziran ayı enflasyon oranların 3 Temmuz Perşembe günü TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Temmuz zammıyla yeni polis maaşları da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Temmuz Polis maaşı ne kadar oldu? Memur zammıyla polis maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları; Ocak yüzde 5,03, Şubat yüzde 2,27, Mart yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran'da yüzde 1,37 olmak üzere altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.
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Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 15,57 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 1,1 puan fark olacak.
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POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2025?
8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.845 TL’den 65.696 TL oldu.
3/1 derecesindeki bir başkomiserin maaşı 64.481 TL’den temmuzda 74.490 TL'ye ulaştı.
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