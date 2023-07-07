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Zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon oranlarının 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur maaş zamları da netleşti. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamma ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam alacak olan memurlar, maaşlarının hangi tarihte ödeneceğini sorguluyor. Peki, temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

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MEMUR VE EMEKLİYE ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani temmuz ayında yatırılacak olan emekli maaşları zamlı olarak yatacak.

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Memurlara yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam yapılıyor.

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Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifine yönelik açıklamalarda bulundu. Güler açıklamasında şunları söyledi; "Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.