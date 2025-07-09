Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz zamlı evde bakım maaşı yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine ödenen evde bakım maaşı memur kat sayısına göre artış gösteriyor. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla memur maaş kat sayısı belli oldu. Temmuz ayında vatandaşlar evde bakım maaşını zamlı olarak alacak. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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Evde bakım maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor. Temmuz ayı itibarıyla açıklanan 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Bu gelişmenin ardından evde bakım maaşı da zamlandı. Hak sahibi vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarını yeni zamlı tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
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2025 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLARAK YATACAK?
Temmuz ayında evde bakım maaşı 11 bin 702 TL olarak hesaplara yatacak.
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2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
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E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.