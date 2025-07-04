Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz evde bakım maaşına yüzde kaç zam geldi?
2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. Memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen evde bakım maaşı da bu zam oranına paralel olarak arttı. Peki, 2025 Temmuz itibarıyla evde bakım maaşı ne kadar oldu, artış oranı yüzde kaç? İşte, güncel zam oranıyla birlikte yeni evde bakım maaşı...
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Zamlı evde bakım maaşı belli oldu. TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Bu gelişmeyle birlikte memur maaş katsayısında yapılan artış doğrultusunda, evde bakım maaşlarına da Temmuz ayı itibarıyla zam geldi. Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan evde bakım destek ödemeleri, 2025 Temmuz ayı itibarıyla yeniden güncellendi. Peki, zam sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL’ye yükseldi? İşte, 2025 Temmuz zamlı evde bakım maaş tutarı...
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2025 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Daha önce 10 bin 125 TL olarak uygulanan evde bakım maaşı, memur maaş kat sayısına göre zamlanıyor.
Bu doğrultuda memurlar yüzde 15,57 zam aldı ve evde bakım maaşı da aynı oranda arttı.
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bu yıl ocak-haziran döneminde 10.125,56 TL olan engellilerin evde bakım maaşı temmuz ayından itibaren 11.702,11 TL’ye yükselecek.
Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 20.251 TL’den 23.404 TL’ye çıkacak.
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KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?
Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,
18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyanlar hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlamaktadır.
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E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir.