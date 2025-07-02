Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileri, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda, evde bakım maaşı alan kişiler de 2025 Temmuz zammının kendi ödemelerine yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Enflasyon farkı temel alınarak yapılacak zam oranı, birçok kalemde değişikliğe neden olacak. Peki, bu yıl evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı tutar ne zaman belli olacak? İşte Temmuz 2025’e ilişkin merak edilen detaylar…