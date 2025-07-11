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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? 2025 Temmuz ayı engelli maaşı yattı mı, ne kadar arttı?

        Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur, emekli ve sosyal yardım alan milyonlarca kişi için zam oranları belli oldu. Yeni oranlara göre engelli aylığı da artış gösterdi. Aile gelir kriteri doğrultusunda belirlenen engelli maaşları, Temmuz zammıyla birlikte yeniden hesaplandı. Peki yeni dönemde engelli bireyler ne kadar maaş alacak, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte zamlı engelli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:08
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        • 1

          2025’in ikinci yarısına girilirken, enflasyon rakamları sosyal destek ödemelerinde değişikliğe neden oldu. TÜİK’in Haziran ayı verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin yanı sıra engelli bireylerin alacağı maaşlarda da artış yaşandı. Özellikle yüzde 40-69 oranında engelli raporu bulunan vatandaşlar, Temmuz zammı sonrası alacakları yeni maaşı merak ediyor. Engelli aylıklarıyla ilgili güncel tutarlar ve ödeme tarihleri haberimizde...

        • 2

          ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

          Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlara engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödeniyor. Bu aylığı alabilmek için 2025 yılında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 7.368,22 TL’den az olması şartı aranıyor.

        • 3

          Bu kapsamda, engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı tutarı 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek.

          Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların engelli aylığı ise 5.584,91 TL’den 6.454,48 TL’ye çıkacak.

          18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek.

        • 4

          ENGELLİ AYLIĞINDAN NASIL YARARLANILIR?

          Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belgelenen, 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen bir aylıktır. Engelli aylığından yararlanmak için gelir kriteri bulunmaktadır. Hanenin toplam gelirinin (menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte irini geçmemesi gerekmektedir.

        • 5

          18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları, 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59) , İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90- 99) ifadelerinden birini almış olma şartı aranmaktadır.

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