Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşirken, sosyal yardım ödemelerinde de artış gündeme geldi. Özellikle engelli aylığı alan vatandaşlar, yeni dönemde alacakları ödeme miktarını merak ediyor. Peki, Temmuz zammı sonrası 2025 engelli maaşı ne kadar oldu ve yeni ödemeler hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte merak edilenler...
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirinde değişiklik yaşandı. TÜİK’in paylaştığı rakamlar doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı netleşirken, engelli aylıkları da yeni döneme göre güncellendi. Aile bireylerinin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmaması şartıyla ödenen engelli maaşları, ocak ayında %40-69 oranında engelli raporu olan bireyler için 3.723 TL olarak yatırılmıştı. Peki, 2025 Temmuz zammı sonrası engelli maaşı ne kadar oldu ve ödemeler hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...
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ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
ENGELLİ AYLIĞI 6.454,48 TL
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlara engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödeniyor. Bu aylığı alabilmek için 2025 yılında hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 7.368,22 TL’den az olması şartı aranıyor.
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Bu kapsamda, engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasındaki kişilere ödenen engelli aylığı tutarı 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek.
Engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların engelli aylığı ise 5.584,91 TL’den 6.454,48 TL’ye çıkacak.
18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 3.723,27 TL’den 4.302,98 TL’ye yükselecek.
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ENGELLİ AYLIĞINDAN NASIL YARARLANILIR?
Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belgelenen, 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen bir aylıktır. Engelli aylığından yararlanmak için gelir kriteri bulunmaktadır. Hanenin toplam gelirinin (menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte irini geçmemesi gerekmektedir.
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18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları, 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59) , İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90- 99) ifadelerinden birini almış olma şartı aranmaktadır.
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