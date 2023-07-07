Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri…
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaşı zam oranları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba tarihinde TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ardından refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı netleşmiş oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri…
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Zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte 5 Temmuz'da emekli maaş zammı da netleşti. Bu kapsamda SSK ve Bağkur emeklileri "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cavabını sorguluyor. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri...
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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!
TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
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SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. Ancak memurlara verilen seyyanen zam emeklilere uygulanmamıştı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.
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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA KADEMELİ ARTIŞ
Seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, emekli aylıklarına da kademeli artış yapılacağı duyuruldu. Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.
Örneğin, yüksek aylıklara yüzde 45-47 gibi bir oranda artış yapılırken, düşük kök aylıklara bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emkli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.
Güncel ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görebilecek.
İşte, emekli maaşları ödeme tarihleri...
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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.