Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi... Memur ve emekli maaşları temmuz zammı ile yeniden belirlendi. Buna göre; emekliye yüzde 16,67, memur maaşına enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde 15,57 zam yapıldı. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zamlı emekli maaşlarının hesaplarının yatacağı tarih, tahsis numarasına göre belli oldu. Peki, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte detaylar...