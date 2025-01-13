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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000 TL, 15.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? 2025 Ocak SSK ve Bağkur emekli zammı belli oldu!

        12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2025 SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama

        Emekli zammı 2025 yılının ilk yarısı için belli oldu. Ocak-Haziran dönemi için emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. 2025 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Zamlı emekli maaşı hesaplama 2025 tablosu ne kadar maaş alacaklarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ''12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, yeni SSK ve Bağkur emekli maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:22
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        • 1

          2025 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli zammı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Maaş ödeme tarihleri yaklaşırken zamlı emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ilk yarısında alacakları zamlı aylık tutarlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ‘’12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaşları tablosu…

        • 2

          2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

          Emekli ve memur maaşları, yılda iki kez Ocak ve temmuz aylarında artış yaşıyor. Emekli ve memur zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.

          Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

          Emekli zammı yüzde 15,75 olurken, memur zammı yüzde 11,54 oldu.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

          Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

          En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

        • 4

          EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

          Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.

          4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

          KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          EMEKLİ MAAŞI 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

          2025 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. İşte, zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

          12.500 alanlar 14.469

          12.600 alanlar 14.585

          13.000 alanlar 15.048

          13.500 alanlar 15.626

        • 6

          15.000 alanlar 17.363

          15.500 alanlar 17.941

          16.000 alanlar 18.520

        • 7

          18.000 alanlar 20.835

          19.000 alanlar 21.993

          20.000 alanlar 23.150

          24.000 alanlar 27.780

        • 8

          25.000 alanlar 28.938

          26.000 alanlar 30.095

          30.000 alanlar 34.725

          31.000 alanlar 35.883

        • 9

          32.000 alanlar 37.040

          39.000 alanlar 45.143

          40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.

        • 10

          ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

          SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak.

          Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.

        • 11
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