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        Haberler Kısayol Ekonomi Zamlı bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak? Güncel bedelli askerlik ücreti ne zamana kadar geçerli?

        Zamlı bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak? Güncel bedelli askerlik ücreti ne zamana kadar geçerli?

        Bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru yapıldı. Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla güncelleneceği bildirildi. Bakanlık, mevcut ücret tarifesinden yararlanmak isteyenlerin, belirtilen tarihten önce başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Peki, bedelli askerlik ücreti şu an ne kadar ve mevcut tarifeden faydalanabilmek için son başvuru tarihi ne? İşte 2025 yılına ait bedelli askerlik süreci ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:49
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek. Güncel ücretten yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihe kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, yeni dönemde bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak? İşte, konuya dair tüm detaylar...

        • 2

          2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

          2025 yılının ilk 6 ayı için MSB tarafından bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

        • 3

          GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

          Şu anda 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanan ücret 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların güncel rakamdan yararlanması için en geç 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapması gerekiyor. Konu hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadelere yer verdi;

          "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIYOR?

          Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Örneğin; 2024 Aralık ayında Temmuz-Aralık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli memurlara yüzde 11,55 oranında zam yapıldı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin TL'ye çıktı.

          Ocak-Haziran arası enflasyonun belirlenmesi ile emekli ve memur maaş zam oranı da netleşecek böylece bu oranda bedelli askerlik ücretine zam gelecek.

        • 5

          TEMMUZ-ARALIK 2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Ocak-Haziran 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur maaş zammı ve dolayısıyla bedelli askerlik ücreti de netleşecek.

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