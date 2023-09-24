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        Haberler Yaşam Zamanla güzel kuğulara dönüşerek kendini baştan yaratmış kişilerin göz kamaştıran değişimleri

        Zamanla güzel kuğulara dönüşerek kendini baştan yaratmış kişiler

        Zaman hızla geçiyor ve beraberinde insanları da değiştiriyor. Geçen yıllar, bazı insanlara o kadar iyi geliyor ki kendilerini yeniden keşfetme şansı buluyorlar. İşte, gerçek bir evrim yaşamış 18 kişinin, eski ve yeni halleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:20
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        • 1

          "12 ve 19. Ne oldu bilmiyorum."

        • 2

          "12 - 27."

        • 3

          "25-26 kilo verdim, saçlarım düzeldi, minoksidil ve tretinoine başlandı."

        • 4

          "Sevgili 14 yaşındaki ben; her şey daha iyi."

        • 5

          "Bu sayılır mı? 17-32. Çirkin olduğum için zorbalığa maruz kalıyordum."

        • 6

          "2011 - 2023."

        • 7

          "14 ve 24; on yıllık süreçte dönüşüm."

        • 8

          "Bilge yaşlı bir adam bana en büyük zenginliğin her zaman için sağlık olduğunu söyledi."

        • 9

          "20 - 22."

        • 10

          "16 - 21. Eskiden 36 kilo kiloydum, şimdi 75 kiloyum."

        • 11

          "20'li yaşlarda bir gençtim! Kilo verdim, özelliklerime kavuştum, tarzımı ve özgüvenimi buldum."

        • 12

          "13 - 21."

        • 13

          "13 yaşında ve 16 yaşında."

        • 14

          "14 -19."

        • 15

          "2011 - 2021. En dipteki özgüvenden yavaş yavaş yükselmeye doğru! Bunu birkaç yıl önce yayınlamayı hayal bile edemezdim."

        • 16

          "4 yıllık fark."

        • 17

          "15, 22 ve 30. Biraz zaman aldı ama sonunda çirkin ördek evresinden çıktım."

        • 18

          "18 - 20."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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