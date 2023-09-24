Zamanla güzel kuğulara dönüşerek kendini baştan yaratmış kişiler
Zaman hızla geçiyor ve beraberinde insanları da değiştiriyor. Geçen yıllar, bazı insanlara o kadar iyi geliyor ki kendilerini yeniden keşfetme şansı buluyorlar. İşte, gerçek bir evrim yaşamış 18 kişinin, eski ve yeni halleri...
- 1
"12 ve 19. Ne oldu bilmiyorum."
- 2
"12 - 27."
- 3
"25-26 kilo verdim, saçlarım düzeldi, minoksidil ve tretinoine başlandı."
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- 4
"Sevgili 14 yaşındaki ben; her şey daha iyi."
- 5
"Bu sayılır mı? 17-32. Çirkin olduğum için zorbalığa maruz kalıyordum."
- 6
"2011 - 2023."
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- 7
"14 ve 24; on yıllık süreçte dönüşüm."
- 8
"Bilge yaşlı bir adam bana en büyük zenginliğin her zaman için sağlık olduğunu söyledi."
- 9
"20 - 22."
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- 10
"16 - 21. Eskiden 36 kilo kiloydum, şimdi 75 kiloyum."
- 11
"20'li yaşlarda bir gençtim! Kilo verdim, özelliklerime kavuştum, tarzımı ve özgüvenimi buldum."
- 12
"13 - 21."
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- 13
"13 yaşında ve 16 yaşında."
- 14
"14 -19."
- 15
"2011 - 2021. En dipteki özgüvenden yavaş yavaş yükselmeye doğru! Bunu birkaç yıl önce yayınlamayı hayal bile edemezdim."
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- 16
"4 yıllık fark."
- 17
"15, 22 ve 30. Biraz zaman aldı ama sonunda çirkin ördek evresinden çıktım."
- 18
"18 - 20."
Kaynak: Reddit
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