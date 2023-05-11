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Zafer Algöz: Hobi olarak seçin - Magazin haberleri

Zafer Algöz: Hobi olarak seçin

'37. Genç Günler' programına katılan Zafer Algöz, oyuncu olmak isteyen gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Algöz, "Bu işi meslek olarak seçmeyin, hobi olarak seçmenizi tavsiye ederim. Hayatınızı idame ettirecek başka bir işiniz olsun. Oyunculuk yeteneğiniz varsa elbette yapmanızı tavsiye ederim" dedi

Giriş: 11.05.2023 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Usta oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen '37. Genç Günler' programına konuk oldu.

    Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki etkinlikte konuşan Algöz, 15 yaşından beri Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptığını belirterek, Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları'nın kardeş kurumlar olduklarını söyledi.

  • Algöz, Türkçe'yi en doğru konuşan kurumların başında Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları'nın geldiğini ifade ederek, "Tiyatro sanatçısının bir görevi de oynadığı dili doğru kullanmaktır. Tiyatro, size emanet edilen metni ezberlemek ve onu izlemeye gelenlere en güzel şekliyle aktarma sanatıdır" dedi.

  • "KOLAY BİR MESLEK DEĞİL"

    Tiyatro sahnesini er meydanına benzeten Zafer Algöz, "Bizim ülkemizde oyuncuları, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu diye ayırıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Birine oyuncu denildiğinde tiyatro sahnesinde de kamera karşısında da oynayabilir. Çünkü oyunculuk mesleği o kadar kolay bir meslek değil" şeklinde konuştu.

  • "KÜÇÜK YAŞLARIMDA AKRABALARIMI TAKLİT EDİYORDUM"

    Zafer Algöz, tiyatro oyunculuğunu 'her akşam yeniden sınava girmek' olarak tanımladığını aktararak, şunları kaydetti:

    Tiyatro sahnesine çıktığınız zaman kimse sizin gözünüzün yaşına bakmaz. Sahneye çıktığınızda güzellik ve yakışıklılığınızın büyüsü beş dakika sürer. O yüzden tiyatro oyunculuğu çok kıymetlidir. Tiyatro herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Ben tiyatro oyunculuğunu seçmemdeki en büyük nedenlerden biri taklit yeteneğimdi. Çok küçük yaşlarımda akrabalarımı taklit ediyordum.

  • Meddahlık geleneğinin Hun Türkleri'ne kadar dayandığına dikkati çeken Algöz, hikaye anlatma becerisi olan insanlarda meddahlık yeteneğinin de olabileceğini dile getirdi.

  • "HOBİ OLARAK SEÇİN"

    Oyuncu olmak isteyen gençlere bazı tavsiyelerde de bulunan Zafer Algöz, sözlerini şöyle tamamladı:

    Gençler; bu işi meslek olarak seçmeyin, hobi olarak seçmenizi tavsiye ederim. Hayatınızı idame ettirecek başka bir işiniz olsun. Oyunculuk yeteneğiniz varsa elbette yapmanızı tavsiye ederim. Bir kere samimi olmanız gerek, şöhret mi olmak istiyorsunuz, oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Televizyonda bir dizide birini gördüğünüz zaman 'Onun yaptığını ben de yaparım, benim neyim eksik?' diyorsunuz. Haklısınız. O formayı giydiğin zaman bırakmaman lazım. Oynadınız, biraz para kazandınız mesela. Bu hep kazanacağınız anlamına gelmez. Çileli bir iştir oyunculuk. Biz biraz şanslı kuşağız. Bizim gençliğimizde sadece TRT vardı. Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Lemi Bilgin, Cihan Ünal gibi çok kıymetli hocalarımız vardı. Herkes oyuncu olmak isteyebilir ama kendini eğitmek çok önemlidir. Şu anda benim bildiğim İstanbul'da 10 üniversite oyunculuk eğitimi veriyor, 500 tane de kast ajansı var. 500 ajansta 1000'er tane insan olduğunu düşünün, 50 bin kişi ekmek bekliyor.

    Fotoğraflar: AA, DHA

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