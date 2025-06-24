Zabıta kendini ve belediye başkanını vurdu

Zabıta kendini ve belediye başkanını vurdu

İHA'nın haberine göre; Darıca Belediyesi'ne Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.