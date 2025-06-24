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        Haberler Gündem Zabıta kendini ve belediye başkanını vurdu

        Zabıta kendini ve belediye başkanını vurdu

        Darıca Belediyesi'nde bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kolundan vuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:22
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        Zabıta kendini ve belediye başkanını vurdu
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        İHA'nın haberine göre; Darıca Belediyesi'ne Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

        Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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