Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?
Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizsiz krediden yararlanmak isteyenler bankaların kredilerini inceliyor. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar yüzde 0 faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar
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Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar tutarlarına ve şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle yeni müşterilere özel faizsiz kredi seçenekleri rağbet görüyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?
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TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
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EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
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DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
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AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade31-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
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GARANTİ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
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