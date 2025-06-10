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        Haberler Bilgi Ekonomi Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?

        Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?

        Haziran ayı içerisinde yüzde 0 faizsiz krediden yararlanmak isteyenler bankaların kredilerini inceliyor. Bazı bankalar bir miktar faizli ödeme alırken bazı bankalar yüzde 0 faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:30
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        • 1

          Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar tutarlarına ve şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle yeni müşterilere özel faizsiz kredi seçenekleri rağbet görüyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor ve ne kadar?

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          %0 faiz oranı

          Vade 1-3 Ay

          Maksimum tutar

          55.000 TL

          1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

        • 3

          EN PARA

          %0 faiz oranı

          Maksimum tutar

          60.000 TL

          6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

        • 4

          DENİZBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 3-3 Ay

          Maksimum tutar

          45.000 TL

          3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 5

          AKBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 6-3 Ay

          Maksimum tutar

          60.000 TL

          6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

          QNB FİNANSBANK

          %0 faiz oranı

          Vade31-3 Ay

          Maksimum tutar

          75.000 TL

          3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 6

          GARANTİ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          %0 faiz oranı

          Vade 3-3 Ay

          Maksimum tutar

          75.000 TL

          3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 7
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