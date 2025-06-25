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        Haberler Bilgi Ekonomi Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar 2025: Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

        Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar 2025: Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

        Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar Haziran ayında sıklıkla araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:08
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        • 1

          Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Peki, Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? İşte, Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar 2025

        • 2

          SIFIR FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR 2025

          QNB FİNANSBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 1-3 Ay

          Maksimum tutar

          75.000 TL

          3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          %0 faiz oranı

          Vade 1-3 Ay

          Maksimum tutar

          55.000 TL

          1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

        • 3

          EN PARA

          %0 faiz oranı

          Maksimum tutar

          60.000 TL

          6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

        • 4

          AKBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 6-3 Ay

          Maksimum tutar

          60.000 TL

          6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 5

          DENİZBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 3-3 Ay

          Maksimum tutar

          45.000 TL

          3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 6

          GARANTİ BANKASI

          %0 faiz oranı

          Vade 3-3 Ay

          Maksimum tutar

          75.000 TL

          3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 7
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