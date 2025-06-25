Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar 2025: Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Peki, Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? İşte, Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar 2025