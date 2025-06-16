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        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran 2025 Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar yüzde 0 faizle kredi veriyor?

        Haziran 2025 Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar yüzde 0 faizle kredi veriyor?

        Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 75 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyası sunan bankaların güncel listesi ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:16
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        • 1

          Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda, bazı bankalar yeni müşterilere özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans seçenekleri sunuyor. Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...

        • 2

          EN PARA

          %0 faiz oranı

          Maksimum tutar

          60.000 TL

          6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

        • 3

          DENİZBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 3-3 Ay

          Maksimum tutar

          45.000 TL

          3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 4

          GARANTİ BANKASI

          %0 faiz oranı

          Vade 3-3 Ay

          Maksimum tutar

          75.000 TL

          3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 5

          AKBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 6-3 Ay

          Maksimum tutar

          60.000 TL

          6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        • 6

          QNB FİNANSBANK

          %0 faiz oranı

          Vade 1-3 Ay

          Maksimum tutar

          75.000 TL

          3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          %0 faiz oranı

          Vade 1-3 Ay

          Maksimum tutar

          55.000 TL

          1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

          3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

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