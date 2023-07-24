Yüz binlerce kişi sokaklara dökülmüştü: İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı

Hükümetin yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak maddeyi Meclis, 2. ve 3. oylamada da 64 lehte oy ile kabul etti. Meclis'teki 56 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı.