Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı duyurusu İBB'nin 3-6 yaş arası çocuklar için başlattığı okul öncesi eğitim programına başvuruda bulunan veliler tarafından bekleniyor. Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş arasında olan çocukları eğitimle tanıştırmak ve çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak üzere İBB tarafından projelendirilen çocuk etkinlik merkezleridir. Peki 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?