Yusuf Dikeç, Elon Musk ile buluşacak mı?

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarını yapan milli atıcılar, açıklamalarda bulundu.

Atış tarzıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç, "2024 yılı bizim için iyi ve verimli geçti." dedi. Dikeç, geçen yıl Şevval İlayda ile önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "İlayda ile Dünya Kupası'nda hem Brezilya hem de Almanya'da madalya aldık. Paris Olimpiyatları'nda almış olduğumuz madalya, bizi ayrı bir yere taşıdı. Hayat bir yarışma. Doğduğumuzdan ölünceye kadar mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yeni yılda "yeni başarılar" hedeflediklerini söyleyen Dikeç, "2025 sezonunu erken açtık. Çünkü yarışmalarımız ocak ayından itibaren başlıyor. 2028'e kadar durmak yok yola devam, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sorumluluklarının arttığına işaret eden Dikeç, şöyle devam etti:

"Gençlerin bizi örnek almaları, idol olarak görmeleri sırtımızdaki sorumluluğu daha da artırıyor. Yaşantımızda daha dikkatli davranacağız. Beklentiyi, çıtayı yüksek tuttukları için biz de yine mahcup olmamak için sıkı bir şekilde antrenmanlara devam ediyoruz. Gençlere hep şunu söylüyorum, zaman çok önemli. Çok büyük paralar verseniz alamayacağınız ancak harcaması da kolay olan bir kavram. Zamanlarını iyi değerlendirsinler. Gençler çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hedeflerini yüksek tutsunlar ve çalışmaya devam etsinler."

Dikeç, günlük hayatında spor dışında neler yaptığıyla ilgili soruya, "Emekli olduğum için genelde atışa daha fazla zaman ayırıyorum. Aslında günlerim, ömrüm hep atışla geçiyor diyebilirim." yanıtını verdi.

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Olimpiyatlarda kazandıkları madalyadan sonra atıcılığın popüler bir branş haline geldiğini vurgulayan Dikeç, "Aileler, çocuklarını atıcılığa başlatmak istiyor. Bunun yanında antrenörlük kursu açıldı. Önceki yıllarda 20-30 kişi müracaat ederken, şimdi 85 kişi müracaat etti. Bu da atıcılığa ilginin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman programlarıyla ilgili de bilgi veren Dikeç, "Yarışmanın zamanına ve önemine göre değişiyor. Eğer büyük bir yarışma ise haftanın 5-6 günü ve günde 4 saat antrenman yapıyoruz. Poligona gelip geçirdiğimiz süre 2 saatin altında olmuyor." diye konuştu.