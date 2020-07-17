Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde neler yaptığını sorulan Çim, "Koronavirüs sürecinde evdeydim. Arkadaşlarımla görüşemedim. Dizi ve sinema sektörü durdu ve bu bizim için iyi olmadı. Hiç kimse için iyi olmadı" şeklinde konuştu.