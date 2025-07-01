Yüsra Geyik, Ozan Dolunay ile çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu: Yakalanmamıza çok güldük

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Bloomberg HT'de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde, meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekânın arka kapısından çıkarken görüntülenen Geyik, hakkında çıkan aşk iddialarına programda net bir cevap verdi ve dedikodulara son noktayı koydu.

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"YAKALANMAMIZA ÇOK GÜLDÜK"

Yüsra Geyik, sözlerine şöyle başladı; "Ozan ile aynı menajeri paylaşıyoruz, bu yüzden etkinliklerde sık sık yan yanayız. O gün yanımızda menajerlik şirketinden başka bir arkadaşımız da vardı, çıkalım dedik. Kapıdaki görevli, 'Ön kapıda çok magazin var, arka kapıdan çıkabilirsiniz.' dedi. Ben de girerken röportaj verdiğim için tekrar yapmak istemedim, bu yüzden arkadan çıktım. Meğerse arka kapı doğrudan sokağa açılıyormuş, bunu bilmiyorduk. Durumu eski magazin sansasyonlarına benzettik ve hep birlikte çok güldük. Ozan benim çok sevdiğim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir arkadaşım. Bu olay ikimiz için de küçük, hoş bir anı olarak kaldı" dedi.

REKLAM "İLİŞKİ İNSANIYIM" Yüsra Geyik, ilişkilerle ilgili de şu ifadeleri kullandı; "İlişki içinde olmayı çok seviyorum. Benim hep uzun ilişkilerim oldu. Bende heyecan yaratan şey biriyle karşılıklı uzun uzun sohbet edebilmek..." Ozan Dolunay "İŞSİZLİK BENDE ANKSİYETE YARATIYOR" 'Arka Sokaklar' dizisinde hayat verdiği 'Zeliş' karakteriyle tanınan oyuncu, 15 yılın ardından diziye veda etmişti. Sonrasında 'Camdaki Kız', 'Aile', 'Taş Kağıt Makas' ve 'Bir Gece Masalı' gibi yapımlarda rol alan Yüsra Geyik, işsizlikle ilgili duygularını ise şöyle dile getirdi; "Çalışmak bende anksiyetik halde var. Çok küçük yaştan beri çalıştığım için çalışmak dışında bir alternatifim yok. Şimdi kısa kısa boşluklar vermeme rağmen çalışmıyormuşum gibi geliyor. Sürekli 'Evet Yüsra ne yapıyoruz şimdi?' baskısı var üzerimde." "CİMRİ OLMAKTAN KORKUYORDUM" "Cimri olmaktan korkuyordum ama kendime karşı biraz cimri davranıyorum" diyen oyuncu, ailesinden ayrılışını şöyle anlattı, "Ailemin evinden taşındım. Benim için çok daha hayatın içinde olduğum bir dönem oldu. Aile evinin konforu bambaşka yemek yapmaya bile yeni başladım."