Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yüsra Geyik, Ozan Dolunay ile çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu: Yakalanmamıza çok güldük - Magazin haberleri

        Yüsra Geyik, Ozan Dolunay ile çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu: Yakalanmamıza çok güldük

        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu olan Yüsra Geyik, meslektaşı Ozan Dolunay hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanladı. Geyik; uzun ilişkilerinden, işsizlik dönemlerinde yaşadığı anksiyeteye kadar özel hayatına dair açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk iddialarına son noktayı koydu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Bloomberg HT'de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde, meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekânın arka kapısından çıkarken görüntülenen Geyik, hakkında çıkan aşk iddialarına programda net bir cevap verdi ve dedikodulara son noktayı koydu.

        "YAKALANMAMIZA ÇOK GÜLDÜK"

        Yüsra Geyik, sözlerine şöyle başladı; "Ozan ile aynı menajeri paylaşıyoruz, bu yüzden etkinliklerde sık sık yan yanayız. O gün yanımızda menajerlik şirketinden başka bir arkadaşımız da vardı, çıkalım dedik. Kapıdaki görevli, 'Ön kapıda çok magazin var, arka kapıdan çıkabilirsiniz.' dedi. Ben de girerken röportaj verdiğim için tekrar yapmak istemedim, bu yüzden arkadan çıktım. Meğerse arka kapı doğrudan sokağa açılıyormuş, bunu bilmiyorduk. Durumu eski magazin sansasyonlarına benzettik ve hep birlikte çok güldük. Ozan benim çok sevdiğim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir arkadaşım. Bu olay ikimiz için de küçük, hoş bir anı olarak kaldı" dedi.

        REKLAM

        "İLİŞKİ İNSANIYIM"

        Yüsra Geyik, ilişkilerle ilgili de şu ifadeleri kullandı; "İlişki içinde olmayı çok seviyorum. Benim hep uzun ilişkilerim oldu. Bende heyecan yaratan şey biriyle karşılıklı uzun uzun sohbet edebilmek..."

        Ozan Dolunay

        "İŞSİZLİK BENDE ANKSİYETE YARATIYOR"

        'Arka Sokaklar' dizisinde hayat verdiği 'Zeliş' karakteriyle tanınan oyuncu, 15 yılın ardından diziye veda etmişti. Sonrasında 'Camdaki Kız', 'Aile', 'Taş Kağıt Makas' ve 'Bir Gece Masalı' gibi yapımlarda rol alan Yüsra Geyik, işsizlikle ilgili duygularını ise şöyle dile getirdi; "Çalışmak bende anksiyetik halde var. Çok küçük yaştan beri çalıştığım için çalışmak dışında bir alternatifim yok. Şimdi kısa kısa boşluklar vermeme rağmen çalışmıyormuşum gibi geliyor. Sürekli 'Evet Yüsra ne yapıyoruz şimdi?' baskısı var üzerimde."

        "CİMRİ OLMAKTAN KORKUYORDUM"

        "Cimri olmaktan korkuyordum ama kendime karşı biraz cimri davranıyorum" diyen oyuncu, ailesinden ayrılışını şöyle anlattı, "Ailemin evinden taşındım. Benim için çok daha hayatın içinde olduğum bir dönem oldu. Aile evinin konforu bambaşka yemek yapmaya bile yeni başladım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yüsra Geyik
        #Aslı Şafak’la İşin Aslı
        #Ozan Dolunay

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Tayland Başbakanı görevden uzaklaştırıldı
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        "İzmir'de hava kirliliği sınırların 5 kat fazlası"
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Habertürk Anasayfa