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        Haberler Gündem Çevre Yunus, hayalet ağ kurbanı oldu | Son dakika haberleri

        Hayalet ağ kurbanı olan yunus karaya vurdu

        Artvin'in Arhavi ilçesinde hayalet ağ kurbanı olan yunus balığı karaya vurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:54
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        Yunus, hayalet ağ kurbanı oldu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde ölü yunus balığı karaya vurdu.

        Olay, Arhavi sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında ölü yunus gördü.

        İhbar üzerine Arhavi Belediyesi ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yunus balığının, kuyruğuna takılan hayalet ağ nedeniyle öldüğü tespit edildi.

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        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
        #arhavi sahili
        #ölü yunus
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