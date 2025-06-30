Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
Galatasaray'da iç transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı.
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Galatasaray, altyapısından yetişen Yunus Akgün’le yeni sözleşme için el sıkıştı.
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Taraflar arasında 4 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı.
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Yeni sözleşmeyle birlikte, önceki kontratta yer alan 14 milyon dolarlık serbest kalma maddesi artık geçerli olmayacak.
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Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.
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Böylece Galatasaray, milli futbolcusunun olası transfer süreçlerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.
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Yıldız futbolcu yıllık 2,5 milyon Euro’nun Türk Lirası karşılığını yıllık olarak kazanacak.
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Ayrıca performansa dayalı olarak 250 bin Euro civarında başarı bonusları da sözleşmeye eklenecek.
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Şu anda sözleşmenin detayları üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
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Sezon sonunda dizinden ameliyat olan ve yaklaşık üç haftalık tedavi süreci bulunan milli futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladı.
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Sezon sonunda dizinden ameliyat olan ve yaklaşık üç haftalık tedavi süreci bulunan milli futbolcu yeni sezon hazırlıklarına başladı.
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Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrollerden biri oynayan Yunus 44 maçta 12 gol atarken 14 golün de hazırlayıcısı oldu.