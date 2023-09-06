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        Haberler Dünya Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışına maruz kaldı

        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışına maruz kaldı

        Yunanistan, orman yangınlarının ardından şiddetli yağışlarla mücadele ediliyor. Ülke tarihinin en şiddetli yağışına maruz kaldı. Volos kentinde etkili olan sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:44
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          Ülke tarihinin en şiddetli yağışına maruz kalan Yunanistan'ın Volos kentinde sel felaketinin ardından bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi aranıyor.

        • 2

          Ülkenin Volos, Larisa ve Selanik şehirleri ile çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        • 3

          Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Volos'ta hayvanlarını kurtarmaya çalışan 70 yaşındaki çiftçi, heyelanda yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

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          Sel sularına kapılan 42 yaşındaki bir kişi de arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.

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          Bölgede selden kaynaklı onlarca ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Sivil koruma birimleri, cep telefonlarına ilettiği mesajda, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

        • 6

          Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, "Daniel" olarak adlandırılan olumsuz hava koşulları bu hafta ülke genelinde etkili olacak.

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          İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias geçen hafta meteoroloji dairesinin uyarıları doğrultusunda bütün belediyelerin sel ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını istemişti.

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          Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde de sel tehlikesi ihtimaline karşı tedbirlerin arttırılmasını talep etmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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