Yunanistan'dan ev almıştı! Demet Özdemir'in bikinili pozları çok konuşuldu!

Instagram hesabında 16.1 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan dönerken havaalanında görüntülenmiş ve Yunanistan'dan ev aldığını doğrulamıştı. Ünlü isme DJ Sergio ile yaşadığı aşkla ilgili sorular yöneltilince "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" şeklinde konuşmakla yetinmişti.