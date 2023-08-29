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        Haberler Dünya Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü

        Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü

        Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangınların, Avrupa Birliği (AB) içinde 2000 yılından bu yana tutulan kayıtlardaki en büyük yangınlar olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:01
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          AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, sadece Dedeağaç bölgesindeki yangınlarda yaklaşık 10 günde 81 bin hektar alan küle döndü.

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          Bu yangınların Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi kayıtlarının tutulmaya başladığı 2000'den beri meydana gelen en büyük yangın olduğu belirtildi.

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          AB Komisyonu, AB'de bugüne kadar kayıt altına alınmış en büyük yangınlarla mücadele için 11 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter gönderdiğini açıkladı.

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          Bunlara ilave olarak 6 Avrupa ülkesinin AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla karadan mücadele için 407 itfaiyeci ve 62 araçtan oluşan yangın söndürme ekiplerini bölgeye gönderdiği kaydedildi.

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          Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, dün yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde son 10 günde çıkan orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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          Dedeağaç ile Meriç bölgesinde 19 Ağustos'ta, Fili civarında ise geçen hafta çıkan yangınların şiddeti azalmış, bu bölgelerde yangınlar tamamen kontrol altına alınamazken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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