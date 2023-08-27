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        Haberler Dünya Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele: Tahliyeyeler sürüyor

        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele: Tahliyeyeler sürüyor

        Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 10:38 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:38
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          Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi.

        • 2

          Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.

        • 3

          Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.

        • 4

          Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

        • 5

          Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.

        • 6

          ATTİKİ'DEKİ ORMANLIK ALANIN YÜZDE 33'Ü SON 7 YILDA YANDI

          Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

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          Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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