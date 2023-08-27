Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele: Tahliyeyeler sürüyor

ATTİKİ'DEKİ ORMANLIK ALANIN YÜZDE 33'Ü SON 7 YILDA YANDI

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.