Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele: Tahliyeyeler sürüyor
Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi.
- 1
Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi.
- 2
Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.
- 3
Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.
-
- 4
Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.
- 5
Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.
- 6
ATTİKİ'DEKİ ORMANLIK ALANIN YÜZDE 33'Ü SON 7 YILDA YANDI
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.
-
- 7
Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.
- 8
- 9
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.