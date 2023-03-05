Yunanistan Başbakanı Miçotakis tren kazası nedeniyle özür diledi, Atina’da protesto düzenlendi

Reuters

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından özür diledi.

Yunanistan’ın en ölümcül kazası olarak tarihe geçen 28 Şubat’taki kazanın ardından, bugün Facebook sayfasından bir açıklama yapan Miçotakis “Başbakan olarak herkese, özellikle de hayatını kaybedenlerin yakınlarına büyük bir özür borçluyum” dedi.

Miçotakis “2023 yılında iki trenin aynı hatta birbirlerine doğru ilerlemesi ve kimsenin bunu fark etmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bir yandan birkaç ay içinde yapılması beklenen genel seçime hazırlanan Miçotakis, Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerinden yardım alarak tren altyapısını modernize edeceklerini de ekledi.

Başbakan Miçotakis daha önce de kazanın "trajik bir insan hatasından kaynaklandığını" söylemişti.

Yunanistan’da günlerdir devam eden protestolara bugün bir yenisi eklendi.

EPA Protestoda polise molotof kokteyli atıldı

Başkent Atina’da binlerce kişi bir araya geldi. Bazı göstericiler çöp kutularını ateşe verirken polise molotof kokteyli attı.

Polisler Parlamento önündeki Sintagma Meydanı’ndaki göstericileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak dağıttı.

Emniyet teşkilatı, protestoya yaklaşık 12 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Yunan basını yedi polisin yaralandığını, beş kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

EPA

Hükümet kazayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kazanın ardından üç günlük ulusal yas ilan edilirken, "Böylesi bir trajik olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır" diyen Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunmuştu.

BBC

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