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        Haberler Yaşam Yumuşatıcı kullanmadan da yumuşacık kıyafetlere sahip olabilirsiniz! Alerjik bünyeler için doğal çamaşır yumuşatıcıları

        Yumuşatıcı kullanmadan da yumuşacık kıyafetlere sahip olabilirsiniz! Alerjik bünyeler için doğal çamaşır yumuşatıcıları

        Makineden yeni çıkmış çamaşırların mis gibi kokmasını çok sevsek de çamaşırlara o kokuyu veren yumuşatıcılar herkesin tercih ettiği bir temizlik ürünü değil. Yıkanan çamaşırların özellikle pamuklu çamaşırların suyun etkisiyle zamanla sertleşmesi maalesef mümkün. Peki pamuklu kıyafetlerimizi her giydiğimizde yumuşacık hissedebilmek için yumuşatıcı kullanmak zorunda mıyız? İşte alerjik bünyeler için doğal çamaşır yumuşatıcıları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:30
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        Doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl elde edilir?
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        Çamaşır yumuşatıcıları bazıları için çamaşır temizliğinin olmazsa olmazıyken bazıları evine dahi sokmuyor. Özellikle alerjik bünyelerde yumuşatıcılardan kaynaklanan cilt tahrişlerinden, kaşıntıdan şikayetçi olanlar, kokusundan nefesinin tıkandığını söyleyenler yumuşak kıyafetlere sahip olabilmek için çamaşırları doğal yollarla yumuşatabilmenin yollarını arıyor. Neyse ki kimyasal ürünlere mecbur kalmadan doğal formüllerle yumuşacık kıyafetlere sahip olmak hala mümkün.

        Tenis Topları

        Önce basit denemelerden başlayalım. Çamaşır kurutma makinesi kullanıyorsanız, ve özellikle yorgan, havlu, nevresim gibi büyük parça kumaşların yumuşak ve kabarık olmasını istiyorsanız makinenin içine bir ya da iki tane tenis topu atmanız yeterli olacaktır. Tenis topları hem çamaşırların birbirine yapışmasını önleyerek hava sirkülasyonunu artırır hem de statik elektriği yatıştırdığı için çamaşırlarınızın sönmeden kabarık olmasını sağlar. Sadece pamuklu kumaşlarda işe yarar.

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        Karbonat

        Elbette her doğal temizlik ürününde başvurduğumuz karbonata burada da başvuracağız çünkü karbonat hem çamaşırlardaki kötü kokuyu giderir hem de suyun pH seviyesini düzenleyerek çamaşırların yumuşaklığına katkı sağlar. 1 ya da 2 yemek kaşığı karbonatı çamaşır makinenizin deterjanı koyduğunuz bölümüne ekleyin ve makineyi çalıştırın.

        Beyaz sirke

        Karbonat gibi beyaz sirke de doğal temizlik malzemesi dendiği anda aklımıza gelen ürünlerden biri. Çamaşır makineniz çalışıyorken makinenin durulama aşamasına gelmesini bekleyin ve bu aşamadayken yarım su bardağı beyaz sirkeyi makinenin yumuşatıcı gözüne ekleyin. Eklediğiniz bu beyaz sirke hem kıyafetlerinizdeki deterjan artıklarını temizlemeye yardımcı eder hem de çamaşırların daha yumuşak olmasını sağlar.

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        Beyaz sirke ile yapacağınız bu yumuşatıcı çalışmalarında eğer çamaşırlarınızda hoş bir koku da kalsın istiyorsanız bu işlemi yaparken birkaç damla esansiyel yağ da kullanabilirsiniz.

        Beyaz sirke ve karbonat karışımı

        Sirke ve karbonatı ayrı ayrı kullanırken aldığınız verimden memnun kalmazsanız güçlerinizi birleştirmeyi de deneyebilirsiniz. 1 sürahide bir su bardağı karbonat ile 7 su bardağı beyaz sirkeyi karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra bir su bardağının üçte biri kadar bu karışımdan alıp makinenizin yumuşatıcı gözüne dökün. Dilerseniz bu karışıma da esansiyel yağ ekleyebilirsiniz.

        Su yumuşatıcısı kullanın

        Yıkanan çamaşırların zamanla sertleşmesinde suyun sertliğinin, sudaki kireç oranının da payı büyüktür. Su yumuşatıcısı kullanmak doğrudan yumuşatıcı etkisi göstermez ama özellikle kireçli suyu olan bölgelerde çamaşırların hızla sertleşmesine ve kumaşların hızla bozulmasına müdahale eder.

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