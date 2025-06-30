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        Haberler Gündem İnfo Grafik Yüksek gelirli ülkelerde obezite oranı

        Obezite yüksek gelirli ülkelerin de problemi

        Obezite büyüyen bir küresel sağlık sorunu. Yüksek gelirli, zengin ekonomiye sahip ülkeler arasında daha yaygın. Çoğunlukla sağlıksız, kalorisi yoğun ve işlenmiş hazır gıda tüketimi ile daha fazla araba kullanımının daha az günlük fiziksel aktivite gerçekleştirmeye neden olmasıyla yetişkin obezite oranlarında %6'dan %45'e kadar çıkan sonuçları görülüyor. Küresel Obezite Gözlemevi'nin en son verilerine göre en çok ve en az obez olan 10 yüksek gelirli ülke sıralandığında, Kuveyt %45'lik obezite oranıyla listenin başında yer alırken, Katar (%44) ve ABD (%43) onu yakından takip ediyor.

        Giriş: 30.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:41
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        #OBEZİTE

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