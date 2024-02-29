SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024: YSK Sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl olunur, şartları nelerdir?
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sandık görevlisi ücretleri gündeme geliyor. Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini YSK'nin internet sitesinden e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Seçimlerde görev alacak sandık görevlilerin ücretleri açıklandı. Buna göre en yüksek ücreti sandık kurulu başkanları alacak. Peki Sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar? Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir, ücreti ne kadar ve nereden alınacak?
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Sandık görevlisi ücreti yerel seçim öncesi araştırılıyor. Sandık görevlileri seçim günü sandıkları korumakla yükümlü olup kritik görevleri üstlenecek. Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapılması gerekiyor. Peki Sandık görevlisi ücreti ne kadar? 31 Mart 2024 Sandık görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? İşte detaylar
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2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL
Sandık memurlarına 2.088 TL
Partili üyelere 1.044 TL
Bina sorumlularına 2.936 TL
Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor. Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.
2024 SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor. Başvurular başladığında haberimiz içerisine eklenecektir.
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SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 31 MART 2024
Sandık görevlisi olmak isteyenlerde başlıca şu şartlar aranıyor:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.
Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.
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SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.
İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.
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