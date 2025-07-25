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        Haberler Dünya YPG 11 Suriye askerini alıkoydu | Dış Haberler

        PKK/YPG terör örgütü 11 Suriye askerini alıkoydu

        PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin Halep ilinde 11 Suriye askerini alıkoydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 01:37 Güncelleme: 25.07.2025 - 01:38
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        YPG 11 Suriye askerini alıkoydu
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        Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoyduğu bildirildi.

        Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.

        Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

        Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgalinde tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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