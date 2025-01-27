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        Haberler Gündem Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 4 yaralı

        Yozgat'ta otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 01:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 01:54
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        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı
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        Ankara Caddesi'nde O.İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Şehit Mehmet Turan üst geçidinin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü O.İ. ile araçtaki D.C.K, H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak, trafiğin akışını kontrollü sağladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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