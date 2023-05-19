Ölmek üzereyken bulunmuştu! Vericili tasmayla izlenecek

Prof. Dr. Yarsan da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak toplumun ve çevrenin yararına olan her çalışmada memnuniyetle yer almak istediklerini belirtti.

Yarsan, veteriner hekimliği mesleğinin, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasında anahtar rol üstlendiğini kaydetti.

Yaban Hayvanları Birimi sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. İrem Ergin, desteğe ihtiyacı olan tek bir yaban hayvanı için dahi bakanlık ve üniversitenin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi. Aynı birimden Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ise yardıma muhtaç bir yaban hayvanıyla karşılaşan tüm vatandaşların ALO 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Türkiye'nin her yerindeki bakanlık görevlileriyle temasa geçebileceğini ifade etti.