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Ölmek üzereyken bulunmuştu! Vericili tasmayla izlenecek

Yozgat'ta bulunan vaşak yavrusu 10 ay sonra doğaya salındı

Yozgat'ta ormanlık alanda ölmek üzereyken bulunan vaşak yavrusu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki 10 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı

Giriş: 19.05.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta yalnız ve ölmek üzereyken bulunan vaşak yavrusunun, Veteriner Fakültesi'ndeki tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı.

  • AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Ankara Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince Temmuz 2022'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildiğinde 2 haftalık olan vaşak, 10 ayı aşkın süreyle Yaban Hayvanları Birimi'nde misafir edildi.

  • Vaşağın, tüm tedavi ve rehabilitasyon süreci, hayvan hastanesi imkanlarıyla, açık havaya da çıkabildiği özel hazırlanan odada yürütüldü. Uygulanan yoğun tedavi ve bakımla yaşama tutunan vaşağın gelişiminin tür özelliklerine uygun olmasına özen gösterildi.

  • Yaban Hayvanları Birimi sorumlu veteriner hekimlerinin ayrıntılı muayenesi ve DKMP uzmanlarıyla yapılan planlama doğrultusunda doğaya salınmasına karar verilen vaşak için uygun bölge seçimi, detaylı çalışmalar sonucu belirlendi.

  • Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altında ve yaklaşık 20 hektarlık bir alanının, iklim özellikleri ve kaynakları bakımından vaşağın gereksinimlerine uygun olduğu tespit edildi.

  • VERİCİLİ TASMAYLA İZLENECEK

    Vaşağın, belirlenen alandaki hareketlerinin izlenebilmesi için boynuna vericili tasma takıldı. Daha sonra vaşak, DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, DKMP Yaban Hayatı Daire Başkanı Erdem Karaağaç, DKMP bölge ve il yöneticileri, Yaban Hayvanları Birimi sorumlu öğretim üyeleri ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla doğaya salındı.

  • Genel Müdür Çokçetin, burada yaptığı açıklamada, koruma altındaki bir tür olan vaşağın doğaya dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile sürdürülen işbirliği protokolü çerçevesinde her yıl çok sayıda hasta ya da yaralı yaban hayvanının tekrar doğaya döndürüldüğünü ifade eden Çokçetin, bu faaliyetlerin ekolojik dengenin korunmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

  • Prof. Dr. Yarsan da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak toplumun ve çevrenin yararına olan her çalışmada memnuniyetle yer almak istediklerini belirtti.

    Yarsan, veteriner hekimliği mesleğinin, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasında anahtar rol üstlendiğini kaydetti.

    Yaban Hayvanları Birimi sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. İrem Ergin, desteğe ihtiyacı olan tek bir yaban hayvanı için dahi bakanlık ve üniversitenin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi. Aynı birimden Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ise yardıma muhtaç bir yaban hayvanıyla karşılaşan tüm vatandaşların ALO 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Türkiye'nin her yerindeki bakanlık görevlileriyle temasa geçebileceğini ifade etti.

     

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