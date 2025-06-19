Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, termal otelin havuzuna düşen 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit boğularak can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından otel müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat'ta, yürekleri yakan olay Sorgun ilçesinde yaşandı. Babası A.Y. ile 15 Haziran Pazar günü ilçedeki bir termal otelin havuzuna giden 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit, babasının havuz başından kısa süreli ayrıldığı esnada havuza düştü.

        VATANDAŞLAR GEÇ FARK ETTİ

        AA'daki habere göre havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuğu çıkartan vatandaşlar, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz Buğra Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        8 GÖZALTI VE 2 TUTUKLAMA

        Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yozgat
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Habertürk Anasayfa