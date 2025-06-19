Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, termal otelin havuzuna düşen 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit boğularak can verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından otel müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı
Yozgat'ta, yürekleri yakan olay Sorgun ilçesinde yaşandı. Babası A.Y. ile 15 Haziran Pazar günü ilçedeki bir termal otelin havuzuna giden 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit, babasının havuz başından kısa süreli ayrıldığı esnada havuza düştü.
VATANDAŞLAR GEÇ FARK ETTİ
AA'daki habere göre havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuğu çıkartan vatandaşlar, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz Buğra Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
8 GÖZALTI VE 2 TUTUKLAMA
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.