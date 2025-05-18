Youssef En-Nesyri'ye Ada'dan talip çıktı!
İngiltere ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ise En-Nesyri'yi satmak istemediği vurgulandı.
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İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham'ın Fenerbahçeli santrfor Youssef En-Nesyri'yi istediği vurgulandı.
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Africa Foot United'ın haberine göre; Fulham'ın dışında birçok İngiliz ekibi Faslı golcüye ilgi gösteriyor.
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Öte yandan siyah-beyazlı ekibin transfer yarışına dahil olduğu ve gelecek sezon kadrosunda bulundurmak istediği belirtildi.
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FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR
Haberde, Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi satmak istemediği vurgulandı.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli forma ile toplamda 49 maça çıkan yıldız oyuncu, bu müsabakalarda 27 gol atıp 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
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