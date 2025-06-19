Yönetmen Sevgi Birsel vefat etti

BKM Yapımı 'Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini de üstlenen yönetmen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti.

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FİLM - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada Sevgi Birsel için bir taziye mesajı yayımlandı; "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

SEVGİ BİRSEL'İN KARİYERİ ♦ Bir Demet Tiyatro (1995) ♦ Dış Kapının Mandalları (1998) ♦ Güneş Yanıkları (2000) ♦ Ölümsüz Aşk (2003) ♦ Azize (2004) ♦ Home Ofis (2011) ♦ Balıkçının Karısı (2015) ♦ Üvey Anne (2023)

Sevgi Birsel, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ayla Algan için şöyle bir paylaşımda bulunmuştu; "Canım Ayla'cığım, tekrar buluşana dek yıldızlar içinde ol... Tüm öğrettiklerin için binlerce teşekkür... Çok üzgünüm şahane kadın çok...

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

'Bir Tiyatro Demet'in oyuncularından Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ, üzüntülerini, sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.