Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yol verilmeyen ambulanstaki sağlık ekibi, hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı | Son dakika haberleri

        Yol verilmeyen ambulanstaki sağlık ekibi, hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı

        Üsküdar'da art arda durağa yanaşan iki İETT otobüsü nedeniyle trafikte ilerleyemeyen ambulanstaki sağlık ekibi, yardım bekleyen hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulansa yol verilmedi, ekip koşarak ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakimiyeti Milliye Caddesi'nde hastaya müdahale için giden ambulans, yoğun trafik dolayısıyla uzun süre caddede ilerlemeye çalıştı.

        Ambulansın önünde seyreden İETT otobüsü, siren sesine rağmen durakta yolcu indirip bindirmeye devam etti.

        Bu sırada çevredeki vatandaşlar, ambulansa yol vermeyen otobüs şoförüne, "Neden yolcu indirip bindiriyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

        Ambulansın önündeki bir diğer İETT otobüsü de aynı durakta yolcu indirip bindirmeye başlayınca, ambulanstaki sağlık ekibi, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu çantalarla araçtan indi.

        Sağlık ekibi yardım bekleyen hastanın bulunduğu binaya koşarak ulaşırken, trafikteki ambulans geçen uzun sürenin ardından ekibin yanına gelebildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Habertürk Anasayfa