Yol verilmeyen ambulanstaki sağlık ekibi, hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı
Üsküdar'da art arda durağa yanaşan iki İETT otobüsü nedeniyle trafikte ilerleyemeyen ambulanstaki sağlık ekibi, yardım bekleyen hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı.
Hakimiyeti Milliye Caddesi'nde hastaya müdahale için giden ambulans, yoğun trafik dolayısıyla uzun süre caddede ilerlemeye çalıştı.
Ambulansın önünde seyreden İETT otobüsü, siren sesine rağmen durakta yolcu indirip bindirmeye devam etti.
Bu sırada çevredeki vatandaşlar, ambulansa yol vermeyen otobüs şoförüne, "Neden yolcu indirip bindiriyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
Ambulansın önündeki bir diğer İETT otobüsü de aynı durakta yolcu indirip bindirmeye başlayınca, ambulanstaki sağlık ekibi, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu çantalarla araçtan indi.
Sağlık ekibi yardım bekleyen hastanın bulunduğu binaya koşarak ulaşırken, trafikteki ambulans geçen uzun sürenin ardından ekibin yanına gelebildi.