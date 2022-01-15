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Yol ortasında ilginç manzara! 'Neden?' diye soruyorlar

Yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor

Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de, yol kenarında ve kavşaklarda bulunan mezarlar dikkat çekiyor. Mahalleli tarafından Osmanlı eseri gibi korunan bu kabristanların en dikkat çekeni ise yol ortasından kalan, Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba'nın mezarları oluyor. 4 asırdır korunan mezarların, semtin simgesi olduğunu söyleyen Meydan Mahallesi muhtarı Emin Özbostan, "Neden yol ortasında olduğunu merak eden oluyor ve şaşırıyorlar, ilgi de çekiyor. Edirne'de çok var böyle eski mezar. Böyle yerlerin korunması gerek çünkü bunlar, bize Osmanlı'dan kalma yadigar eserler" dedi

15.01.2022 - 14:19 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Tarih ve kültür kenti Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için topları döktürdüğü Tophane Bayırı'nda, Kıyık Caddesi üzerinde bulunan 2 mezarı görenler, şaşırıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre Osmanlı dönemi alimlerinden, 1660 yılında Selimiye Camii müezziniyken hayatını kaybeden Saçlı İbrahim Efendi ve Edirne erenlerinden Ethem Baba'nın mezarları, bir süre önce yol genişletme çalışması yapıldığı için caddenin ortasında kaldı.

     

  • 'MAHALLENİN SİMGESİ OLDU'

    Meydan Mahallesi muhtarı Emin Özbostan, refüjle etrafı çevrilen mezarların, mahallenin simgesi olduğunu söyledi.

     

  • İbrahim Efendi'nin mezarının, 4 asırdır mahallelerinde bulunduğunu belirten Özbostan, "Yol ortasında kalan mezarımızda Osmanlı döneminde yaşamış 4 asır önce vefat eden, önemli alimlerden Saçlı İbrahim Efendi burada yatıyor. 4 asırdır mahallede yatıyor. Burasının simgesi gibi oldu artık.

  • Bakımını da belediye yapıyor. Bizler de kabrinin korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli bir zat Saçlı İbrahim Efendi. Osmanlı döneminde ülkenin çoğu yerini dolaşmış, görev yapmış ve Edirne'ye gelip burada yaşamış ve vefat etmiştir" dedi.

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