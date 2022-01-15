Yol ortasında ilginç manzara! 'Neden?' diye soruyorlar

Edirne'de böyle çok sayıda eski mezar olduğunu söyleyen Özbostan, "O zamanlar Kıyık Caddesi ufak bir yoldu. Şimdi büyüyünce yol genişledi ve kabri yol ortasında kaldı. Neden yol ortasında olduğunu merak eden oluyor ve şaşırıyorlar, ilgi de çekiyor. Edirne'de çok var böyle eski mezar. Böyle yerlerin korunması gerek çünkü bunlar bize Osmanlı'dan kalma yadigar eserler" diye konuştu.