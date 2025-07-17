Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI ÖSYM AİS || 2025 YÖKDİL/2 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak?

        2025 YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM AİS ile YÖKDİL sınav yerleri görüntüleme ekranı

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için geri sayım devam ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre yılın ikinci YÖKDİL sınavı, 27 Temmuz'da düzenlenecek. Merakla beklenen YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 YÖKDİL/2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz’da yapılacak. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ile akademik dil yeterliliği puanına ihtiyaç duyan adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2025 YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı…

        • 2

          YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

          2025 YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ‘’27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.’’

        • 3

          YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

          YÖKDİL/2 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÖSYM UYARDI

          27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Habertürk Anasayfa