2025 YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı! ÖSYM AİS ile YÖKDİL sınav yerleri görüntüleme ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için geri sayım devam ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre yılın ikinci YÖKDİL sınavı, 27 Temmuz'da düzenlenecek. Merakla beklenen YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 YÖKDİL/2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı...
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Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz’da yapılacak. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ile akademik dil yeterliliği puanına ihtiyaç duyan adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2025 YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2025 YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı…
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YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2025 YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2025-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.’’
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YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.
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ÖSYM UYARDI
27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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