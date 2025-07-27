YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir?
YÖKDİL 2 soru ve cevap anahtarları kitapçığı sınavdan hemen sonra gündeme gelen konu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Sınav sonuçları ise 15 Ağustos'ta açıklanacak. Peki YÖKDİL soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2025 YÖKDİL /2 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında detaylar
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YÖKDİL soruları ve cevapları ÖSYM tarafından duyuruldu. Yabancı dil puanı almak için YÖKDİL sorularını cevaplayan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirmişti. İşte YÖKDİL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
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YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2025-YÖKDİL/2: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.