YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL/2 sınavı ve başvuru tarihleri
Yabancı Dil Sınavı'na katılım gösterecek olan YÖKDİL 2 sınav tarihini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi duyuruldu. Peki YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte?
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YÖKDİL sınav tarihi belli oldu. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar YÖKDİL sınavına katılım gösterebilecek. İşte ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sınav tarihi
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YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.
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YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.