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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL/2 sınavı ve başvuru tarihleri

        YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL/2 sınavı ve başvuru tarihleri

        Yabancı Dil Sınavı'na katılım gösterecek olan YÖKDİL 2 sınav tarihini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi duyuruldu. Peki YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:05
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        • 1

          YÖKDİL sınav tarihi belli oldu. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar YÖKDİL sınavına katılım gösterebilecek. İşte ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sınav tarihi

        • 2

          YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

          YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.

          Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

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