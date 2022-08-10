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YÖKDİL ne zaman yapılacak, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL başvuruları 6 - 18 Temmuz günleri arasında alındı. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sınava katılacaklar tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 YÖKDİL sınav yerleri hakkında merak edilenler...

10.08.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri belgesi, Yükseköğretim Kurumlar Yabancı Dil Sınavına başvuru yapan adaylar tarafından takip ediliyor. Başvuruları 6 - 18 Temmuz günleri arasında alınan yılın ikinci YÖKDİL sınavı Ağustos ayında ÖSYM tarafından uygulanacak. İşte, 2022 YÖKDİL sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler...

  • YÖKDİL BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınav başvuruları 6 Temmuz günü başladı, 18 Temmuz'da sona erdi. YÖKDİL geç başvuruları ise 26 Temmuz 2022 tarihinde tamamlandı.

  • 2022 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

  • YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YÖKDİL sonuçları 16 Eylül günü açıklanacak. Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifeeleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrebilecekler.

  • YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizde yer alacak.

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