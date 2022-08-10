YÖKDİL ne zaman yapılacak, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL başvuruları 6 - 18 Temmuz günleri arasında alındı. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sınava katılacaklar tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 YÖKDİL sınav yerleri hakkında merak edilenler...

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