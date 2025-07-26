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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika? 2025 YÖKDİL /2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 YÖKDİL /2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için heyecan dorukta. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar "YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan YÖKDİL /2 sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri de hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav, 81 il ve 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Peki, YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 YÖKDİL/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:53
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) pazar günü yapılacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek sınavda, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınava kısa süre kala YÖKDİL/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı araştırılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi alma ekranı.

        • 2

          YÖKDİL NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

          ÖSYM sınav takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2025 YÖKDİL/2, 27 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 280 bina ve 4 bin 38 salonda gerçekleştirilecek.

          Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

          Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

        • 3

          2025 YÖKDİL/2 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

          YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2025-YÖKDİL/2'de; İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak.

          Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        • 5

          YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM takvimine göre YÖKDİL/2 sonuçları, 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Puanlar 5 yıl geçerli olacak.

        • 6

          SINAVA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

          Sınavda 14 bin 413 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, "Sosyal Bilimler alanında Almancada 727, Arapçada 2 bin 621, Fransızcada 372, İngilizcede 29 bin 967 aday sınava katılacak. İngilizce Fen Bilimleri alanında 25 bin 91, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 38 bin 752 aday sınava katılacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 680 aday bu haktan yararlandı. Sınava 237 engelli aday katılacak." ifadelerini kullandı.

        • 7
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