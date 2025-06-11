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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile 2025 YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        YÖKDİL başvuruları için beklenen gün geldi çattı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları 11 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Ardından YÖKDİL sınav ücreti, başvuru kılavuzunda belirtilen bankalar üzerinden ödenecek. Söz konusu sınavın başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 08:21 Güncelleme: 11.06.2025 - 08:21
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        • 1

          ‘’2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?’’ sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Sınav ücreti ÖSYM kılavuzu ile belli olacak. Sınav parasının yatırılacağı bankalar da kılavuzda yer alacak. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar.

        • 2

          2025 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

          Takvime göre, 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran’da başlayacak ve 18 Haziran’da sona erecek.

          Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

        • 3

          YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

          2025 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

          2025 YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu 11 Haziran 2025 tarihinde yayımlanacak. Sınav ücreti de ÖSYM kılavuzunda yer alacak.

          ÖSYM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

          2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

        • 6
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