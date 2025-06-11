Yılın ikinci YÖKDİL sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları bugün başladı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, YÖKDİL başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…