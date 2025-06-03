Adayların zorlu ve yoğun hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve azmi çok iyi biliyorum. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, geleceğinizi güvenle inşa etmeniz için bizler de sizler gibi durmadan çalışıyoruz. Üniversite hayatı sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda kendinizi keşfetme, yeteneklerinizi geliştirme ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatıdır. Üniversitede bilgi ve becerilerinizi artırmanın yanı sıra sosyal çevrenizi genişletmeyi, farklı bakış açıları kazanmayı, üniversite hayatını dört duvardan ibaret görmeyip kendinizi daha fazla geliştirmeyi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmayı hedeflemelisiniz." ifadesini kullandı.