YÖK Başkanı duyurdu! YKS'ye kaç kişi girecek?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek aday sayısını yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklama, "YKS'ye kaç kişi girecek?" sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) üç oturum şeklinde uygulanmaktadır. İşte 2025 YKS başvuru ve sınava girecek aday sayısı...
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YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavı öncesinde, YKS başvuru sayılarını duyurdu. YKS bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde uygulanacak. Sınava kısa bir süre kala hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS'ye kaç adayın katılacağını araştırmaya başladı. Peki, "YKS'ye kaç kişi girecek? Üniversite sınavına kaç kişi başvurdu?" İşte detaylar...
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2025 YKS’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara ve ailelerine yönelik mesaj yayımladı.
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Özvar, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olduğunu aktardı.
Adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487 olduğunu kaydeden Özvar, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu bildirdi.
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Adayların zorlu ve yoğun hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Özvar, şöyle devam etti:
"Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve azmi çok iyi biliyorum. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, geleceğinizi güvenle inşa etmeniz için bizler de sizler gibi durmadan çalışıyoruz. Üniversite hayatı sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda kendinizi keşfetme, yeteneklerinizi geliştirme ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatıdır. Üniversitede bilgi ve becerilerinizi artırmanın yanı sıra sosyal çevrenizi genişletmeyi, farklı bakış açıları kazanmayı, üniversite hayatını dört duvardan ibaret görmeyip kendinizi daha fazla geliştirmeyi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmayı hedeflemelisiniz." ifadesini kullandı.
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2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
YKS sınav giriş belgesi sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yeri giriş belgesi haziran ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.
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