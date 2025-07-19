YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı? ÖSYM tercih robotu ne zaman erişime açılacak?
YKS sonuçları adayların erişimine sunuldu. ÖSYM'nin sitesi üzerinden erişime sunulan sonuçların ardından, gözler YKS tercih sürecine çevrildi. YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri yapılacak. Tercih süreci öncesinde, YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu gündemdeki yerini aldı. Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması gibi bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki, "YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı?" İşte 2025 YÖK Atlas tercih robotu...
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21-22 Haziran'da üç oturumda uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz itibarıyla erişime sunuldu. YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla üniversite bölümünün; kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması gibi bilgilere erişim sağlanabilecek. Peki, "YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı? ÖSYM tercih robotu ne zaman erişime açılacak?" İşte YÖK Atlas tercih robotuna ilişkin tüm merak edilenler...
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ÖSYM TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?
ÖSYM tercih robotu henüz açılmadı. YKS tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri öncesinde YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.
Kılavuz yayımlandıktan sonra adaylar, tercih ekranı üzerinden üniversite ve bölüm tercihlerini https://yokatlas.yok.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirebilecek.
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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
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Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
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Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
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