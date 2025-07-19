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        Haberler Bilgi Gündem YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2025 | YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı? ÖSYM tercih robotu ne zaman erişime açılacak?

        YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı? ÖSYM tercih robotu ne zaman erişime açılacak?

        YKS sonuçları adayların erişimine sunuldu. ÖSYM'nin sitesi üzerinden erişime sunulan sonuçların ardından, gözler YKS tercih sürecine çevrildi. YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri yapılacak. Tercih süreci öncesinde, YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu gündemdeki yerini aldı. Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması gibi bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki, "YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı?" İşte 2025 YÖK Atlas tercih robotu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:22
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        • 1

          21-22 Haziran'da üç oturumda uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz itibarıyla erişime sunuldu. YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla üniversite bölümünün; kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması gibi bilgilere erişim sağlanabilecek. Peki, "YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı? ÖSYM tercih robotu ne zaman erişime açılacak?" İşte YÖK Atlas tercih robotuna ilişkin tüm merak edilenler...

        • 2

          ÖSYM TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

          ÖSYM tercih robotu henüz açılmadı. YKS tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri öncesinde YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.

          Kılavuz yayımlandıktan sonra adaylar, tercih ekranı üzerinden üniversite ve bölüm tercihlerini https://yokatlas.yok.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirebilecek.

        • 3

          YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

          YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

          Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

          YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

          YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        • 5

          YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

          Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

          Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

          Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

          Yerleşenlerin geldikleri iller

          Yerleşenlerin öğrenim durumu

          Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

          Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

          Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

          Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

          Yerleşen okul birincileri

          Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

          Yerleşen son kişinin profili

          Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

          Yerleşenlerin YKS puanları

          Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

          Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

        • 6

          Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

          Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

          Yerleşme koşulları

          bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

          YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ


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