21-22 Haziran'da üç oturumda uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz itibarıyla erişime sunuldu. YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla üniversite bölümünün; kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması gibi bilgilere erişim sağlanabilecek. Peki, "YÖK Atlas tercih robotu açıldı mı? ÖSYM tercih robotu ne zaman erişime açılacak?" İşte YÖK Atlas tercih robotuna ilişkin tüm merak edilenler...